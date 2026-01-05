Bursa Büyükşehir: Kar ve Lodosa Geçit Yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve şiddetli lodosun yol açtığı olumsuzluklara hızlı ve etkin müdahale ederek, yüzlerce olayı kısa sürede kontrol altına aldı ve vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi.

Ekiplerin kesintisiz çalışması ve ulaşımda sürdürülebilirlik

Ekipler, 10 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı boyunca ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sağlıklı şekilde devam etmesi için gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda toplam 280 mahalle yolu kısa sürede ulaşıma açıldı. Kar ve kış şartlarına bağlı olarak gelen 597 ihbara olumlu cevap verildi ve hızlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Lodos kaynaklı hasarlar ve anında müdahale

Kar yağışının ardından kenti etkisi altına alan şiddetli rüzgâr nedeniyle oluşan olumsuzluklara da anında müdahalede bulunan ekipler, AKOM koordinasyonunda toplam 632 lodos kaynaklı ihbarı değerlendirdi. İhbarların büyük bir kısmı yapı elemanı veya ağaç kaynaklı olurken, kar ve kış şartlarına ilişkin ihbarların çoğu buzlanma nedeniyle gerçekleşti.

Kent genelinde çatı, panel, saç levha ve reklam panosu düşmeleri, ağaç ve direk devrilmeleri yaşandı; ayrıca trafik levhası ve lambalarında hasarlar meydana geldi. Ekipler oluşan riskleri kısa sürede kontrol altına aldı ve halkın güvenliğini sağladı.

Koordinasyon ile hızlı çözüm

Müdahaleler sırasında İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları, ilçe belediyeleri, Karayolları ve UEDAŞ ile yakın koordinasyon sağlandı. Risk oluşturan unsurlar işbirliğiyle hızlıca kontrol altına alınarak olası mağduriyetler giderildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞI VE ŞİDDETLİ LODOSUN YOL AÇTIĞI OLUMSUZLUKLARA HIZLI VE ETKİN ŞEKİLDE MÜDAHALE EDEREK, YÜZLERCE OLAYI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI VE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMASININ ÖNÜNE GEÇTİ.