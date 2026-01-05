DOLAR
Bursa Büyükşehir: Kar ve Lodosa Geçit Yok

Bursa Büyükşehir ekipleri, kar ve şiddetli lodosun yol açtığı yüzlerce olaya müdahale ederek 280 mahalle yolunu açtı; 597 kar ve 632 lodos ihbarı kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:12
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve şiddetli lodosun yol açtığı olumsuzluklara hızlı ve etkin müdahale ederek, yüzlerce olayı kısa sürede kontrol altına aldı ve vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi.

Ekiplerin kesintisiz çalışması ve ulaşımda sürdürülebilirlik

Ekipler, 10 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı boyunca ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sağlıklı şekilde devam etmesi için gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda toplam 280 mahalle yolu kısa sürede ulaşıma açıldı. Kar ve kış şartlarına bağlı olarak gelen 597 ihbara olumlu cevap verildi ve hızlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Lodos kaynaklı hasarlar ve anında müdahale

Kar yağışının ardından kenti etkisi altına alan şiddetli rüzgâr nedeniyle oluşan olumsuzluklara da anında müdahalede bulunan ekipler, AKOM koordinasyonunda toplam 632 lodos kaynaklı ihbarı değerlendirdi. İhbarların büyük bir kısmı yapı elemanı veya ağaç kaynaklı olurken, kar ve kış şartlarına ilişkin ihbarların çoğu buzlanma nedeniyle gerçekleşti.

Kent genelinde çatı, panel, saç levha ve reklam panosu düşmeleri, ağaç ve direk devrilmeleri yaşandı; ayrıca trafik levhası ve lambalarında hasarlar meydana geldi. Ekipler oluşan riskleri kısa sürede kontrol altına aldı ve halkın güvenliğini sağladı.

Koordinasyon ile hızlı çözüm

Müdahaleler sırasında İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları, ilçe belediyeleri, Karayolları ve UEDAŞ ile yakın koordinasyon sağlandı. Risk oluşturan unsurlar işbirliğiyle hızlıca kontrol altına alınarak olası mağduriyetler giderildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

