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Bursa'da Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Duygu Dolu Konser

Antakya Medeniyetler Korosu, Bursa'da 'Depreme Ağıt Geleceğe Umut' konseriyle gönülleri fethetti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 02:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 02:20
Bursa'da Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Duygu Dolu Konser

Bursa'da Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Duygu Dolu Konser

Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında farklı din ve mezheplere mensup sanatçılar tarafından kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, Bursa'da unutulmaz bir konsere imza attı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Depreme Ağıt Geleceğe Umut" konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserin yönetimi ise, ünlü şef Yılmaz Özfırat tarafından üstlenildi.

Müzikseverler, konserin biletlerini yanlarında getirdikleri ve Hatay’daki kütüphanelere bağışlanacak kitaplar karşılığında temin etti. Bu anlamlı etkinlik, hem kültürel bir paylaşım hem de sosyal bir sorumluluk örneği olarak kayda geçti.

Koro, konser boyunca ; "Hayat Bayram Olsa", "Bir Başkadır Benim Memleketim", "Mağusa Limanı" ve "İnsan İnsan" gibi sevilen parçaları müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Katılımcılar, şarkılara eşlik ederek duygusal anlar yaşadı.

Konserin sonunda, izleyiciler koroyu davul zurna eşliğinde ayakta alkışlayarak desteklerini gösterdiler. Bu atmosfer, müziğin ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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