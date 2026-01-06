Bursa'da Kar Yağışı Doğancı Barajı'na Can Suyu Sağladı

Bursa'da kar yağışı Doğancı Barajı'nı canlandırdı

Bursa'da son günlerde etkili olan kar yağışları, kentin önemli su kaynaklarından biri olan Doğancı Barajı'na olumlu yansıdı. Drone ile kaydedilen görüntülerde, karla kaplı tepelerin arasında baraj havzasında su seviyesinde az da olsa artış gözlemlendi.

Havadan görüntülenen beyaz örtü, dağlık alanların ortasında dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Ancak Buski yetkilileri, yağışların şu anda barajları doldurmaya yeterli olmadığını belirterek tasarrufa devam çağrısı yaptı.

İklim krizi kapıda

DOĞADER Başkanı Murat Demir, küresel ve bölgesel iklim risklerine dikkat çekti. Demir, şunları söyledi: "2026 yılının ilk haftasındayız, 2025 yılını büyük bir kuraklık yaşayarak geçirdik. Önce bahara girerken zirai don yaşadık. Ardından da yıl sonlarına kadar sürecek bir kuraklık yaşadık. Bursa’nın barajları yüzde 0’ı gördü. Yer altı sularıyla şebekeyi destekleyerek Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalılara su verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yapmış olduğu açıklamada 2050 yılında varmamız gereken sıcaklığa 2025 yılında ulaşmış olduk. Bu da iklim krizine insanlığın koşar adım gittiğinin kanıtı oldu. Son 52 yılın en kurak yılını yaşadık. Bursa bir su şehri olmasına rağmen Bursa’da susuzluk yaşadık. 2 gün öncesinde Bursa’ya yağan kar, hepimize umut verdi. 2 gün öncesinde Bursa -2 derece iken bugün 16 derece. İklim değişikliğini yaşıyoruz ve sonuçlarına katlanıyoruz".

"Barajlar su üretmiyor"

Demir, barajların dolması için doğanın korunmasının önemine vurgu yaptı ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Barajlarımızın doluluk oranı fena değil. Kar yağdı, birden eridi. Bu iyi bir şey değil mevcut karın zamanla peyderpey eriyerek yer altı sularına katkı sağlaması gerekirdi. Evet barajlarımızda su var ama barajlar su üretmiyor. Suyu üreten dağlarımız, ormanlarımızdır. Ormanlarımıza iyi bakarsak, haddinden fazla vahşi madencilik ruhsatları vermezsek, doğayı rehabilite edersek bu dağlar, ormanlar Bursa’mıza tekrar su verecektir".

Yetkililer ve çevre uzmanları, kısa vadeli yağışların olumlu etkilerinin sınırlı olabileceğine işaret ederek uzun vadeli su güvenliği için orman yönetimi ve tasarrufun önemini tekrar vurguladı.

