Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr: Saatte 40 Kilometre Hıza Ulaştı

Bursa'da sabah başlayan kuvvetli rüzgâr saatte 40 km'ye ulaşarak günlük yaşamı zorlaştırdı; yetkililer ulaşım ve baca güvenliği için uyardı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:47
Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr: Saatte 40 Kilometre Hıza Ulaştı

Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr Gün Boyu Etkili Oldu

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgâr, kent genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgâr nedeniyle vatandaşlar açık alanlarda yürümekte güçlük çekti.

Rüzgârın Hızı ve Yerel Etkiler

Yetkililer, rüzgârın saatte 40 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Bu durum bazı bölgelerde kısa süreli aksaklıklara yol açarken, özellikle yüksek kesimlerde rüzgârın etkisi daha belirgin oldu.

Uyarılar ve Alınması Gereken Önlemler

İlgili birimler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine dikkat çekildi; soba ve doğal gaz kullanılan binalarda baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kuvvetli rüzgârın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BURSA'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN KUVVETLİ RÜZGÂR, KENT GENELİNDE...

BURSA'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN KUVVETLİ RÜZGÂR, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI ZORLAŞTIRDI. ZAMAN ZAMAN ŞİDDETİNİ ARTIRAN RÜZGÂR NEDENİYLE VATANDAŞLAR AÇIK ALANLARDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

BURSA'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN KUVVETLİ RÜZGÂR, KENT GENELİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Kocaeli'de 'foto-kapan'la tespit: Kaçak döküm yapan firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları