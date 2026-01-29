Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr: Saatte 40 Kilometre Hıza Ulaştı

Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr Gün Boyu Etkili Oldu

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgâr, kent genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgâr nedeniyle vatandaşlar açık alanlarda yürümekte güçlük çekti.

Rüzgârın Hızı ve Yerel Etkiler

Yetkililer, rüzgârın saatte 40 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Bu durum bazı bölgelerde kısa süreli aksaklıklara yol açarken, özellikle yüksek kesimlerde rüzgârın etkisi daha belirgin oldu.

Uyarılar ve Alınması Gereken Önlemler

İlgili birimler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine dikkat çekildi; soba ve doğal gaz kullanılan binalarda baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kuvvetli rüzgârın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BURSA'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN KUVVETLİ RÜZGÂR, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI ZORLAŞTIRDI. ZAMAN ZAMAN ŞİDDETİNİ ARTIRAN RÜZGÂR NEDENİYLE VATANDAŞLAR AÇIK ALANLARDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.