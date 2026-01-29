Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi

Başkan İsmet Yıldırım miniklerle birlikte etkinlikleri tamamladı

Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların ara tatil dönemini verimli ve hareketli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Teneffüs Programı, "Derse Mola, Enerjiyi Depola" temasıyla sona erdi. Programın final gününde Başkan İsmet Yıldırım de çocuklarla bir araya gelerek sevince ortak oldu.

İki haftalık etkinlikler süresince toplam bin 100 çocuk düzenlenen aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Başkan Yıldırım, oyunlara katılarak miniklerin heyecanını paylaştı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

6-12 yaş aralığındaki çocuklar için tamamen ücretsiz olarak düzenlenen program, Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ve Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik programında Survivor Parkuru, Bowling, Hedef Top Atma, Sek Sek, Fasulye Atma, Tünel Topu, Reaksiyon, Çemberle Taş Kağıt Makas, Çemberle İş Birliği ve Masa Tenisi Topu Taşıma gibi eğlenceli ve öğretici oyunlar yer aldı. Katılan çocuklar hem sosyalleşme hem de fiziksel aktivite imkanı buldu.

Ümraniye Belediyesi yetkilileri, bu tür programlarla çocukların tatil dönemlerini verimli geçirmelerini ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

BAŞKAN İSMET YILDIRIM, PROGRAMIN SON GÜNÜNE KATILARAK ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU