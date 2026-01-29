Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım

Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" temalı Teneffüs Programı tamamlandı; Başkan İsmet Yıldırım son gün çocuklarla oyunlara katıldı. Etkinlikten bin 100 çocuk yararlandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:05
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım

Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi

Başkan İsmet Yıldırım miniklerle birlikte etkinlikleri tamamladı

Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların ara tatil dönemini verimli ve hareketli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Teneffüs Programı, "Derse Mola, Enerjiyi Depola" temasıyla sona erdi. Programın final gününde Başkan İsmet Yıldırım de çocuklarla bir araya gelerek sevince ortak oldu.

İki haftalık etkinlikler süresince toplam bin 100 çocuk düzenlenen aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Başkan Yıldırım, oyunlara katılarak miniklerin heyecanını paylaştı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

6-12 yaş aralığındaki çocuklar için tamamen ücretsiz olarak düzenlenen program, Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ve Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik programında Survivor Parkuru, Bowling, Hedef Top Atma, Sek Sek, Fasulye Atma, Tünel Topu, Reaksiyon, Çemberle Taş Kağıt Makas, Çemberle İş Birliği ve Masa Tenisi Topu Taşıma gibi eğlenceli ve öğretici oyunlar yer aldı. Katılan çocuklar hem sosyalleşme hem de fiziksel aktivite imkanı buldu.

Ümraniye Belediyesi yetkilileri, bu tür programlarla çocukların tatil dönemlerini verimli geçirmelerini ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

BAŞKAN İSMET YILDIRIM, PROGRAMIN SON GÜNÜNE KATILARAK ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

BAŞKAN İSMET YILDIRIM, PROGRAMIN SON GÜNÜNE KATILARAK ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

BAŞKAN İSMET YILDIRIM, PROGRAMIN SON GÜNÜNE KATILARAK ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Bilecen: Kilis'e 2026'da hafif raylı sistem geliyor
2
CHP Heyeti Adıyaman’da 6 Şubat Anmaları Öncesi İnceleme ve Ziyaretler Yaptı
3
Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan'dan Evde Sağlık Aracı Bağışı
4
Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te Kıyı Temizliği: 14.880 kg Atık Toplandı
5
Meteoroloji'den Denizli'ye Fırtına Uyarısı
6
Hizan'ın Taş Evleri Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
Seydikemer'de Dolu ve Hortum: Ziraat Odalarından Acil Destek Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları