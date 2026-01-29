Usta Fotoğrafçı Sadri Varol Gözyaşları ile Uğurlandı

Balıkesir'in hafızasına iz bırakan sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Sadri Varol, Balıkesir’de fotoğrafçılığın gelişmesine büyük katkı sunan ve bir ara ulusal basının önde gelen gazetelerine muhabir olarak imza atan usta fotoğraf sanatçısı olarak bilinmekteydi. Varol hayatını kaybetti.

Zağnos Paşa camisinde kılınan cenaze namazına yüzlerce vatandaş katıldı ve usta fotoğrafçı gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi, bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme kabristanında toprağa verildi.

Törene; Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, STK temsilcileri, oğulları, dost ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

