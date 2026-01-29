Usta Fotoğrafçı Sadri Varol Gözyaşları ile Uğurlandı

Balıkesir'in tanınmış fotoğrafçısı Sadri Varol, Zağnos Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanı'na defnedildi; törene yüzlerce kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:23
Usta Fotoğrafçı Sadri Varol Gözyaşları ile Uğurlandı

Usta Fotoğrafçı Sadri Varol Gözyaşları ile Uğurlandı

Balıkesir'in hafızasına iz bırakan sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Sadri Varol, Balıkesir’de fotoğrafçılığın gelişmesine büyük katkı sunan ve bir ara ulusal basının önde gelen gazetelerine muhabir olarak imza atan usta fotoğraf sanatçısı olarak bilinmekteydi. Varol hayatını kaybetti.

Zağnos Paşa camisinde kılınan cenaze namazına yüzlerce vatandaş katıldı ve usta fotoğrafçı gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi, bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme kabristanında toprağa verildi.

Törene; Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, STK temsilcileri, oğulları, dost ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

FOTOĞRAFIN USTASI SADRİ VAROL GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

FOTOĞRAFIN USTASI SADRİ VAROL GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

FOTOĞRAFIN USTASI SADRİ VAROL GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Bilecen: Kilis'e 2026'da hafif raylı sistem geliyor
2
CHP Heyeti Adıyaman’da 6 Şubat Anmaları Öncesi İnceleme ve Ziyaretler Yaptı
3
Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan'dan Evde Sağlık Aracı Bağışı
4
Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te Kıyı Temizliği: 14.880 kg Atık Toplandı
5
Meteoroloji'den Denizli'ye Fırtına Uyarısı
6
Hizan'ın Taş Evleri Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
Seydikemer'de Dolu ve Hortum: Ziraat Odalarından Acil Destek Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları