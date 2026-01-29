Kahta Kaymakamı Soysal’dan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, şehit ailelerini ziyaret ederek taleplerini dinledi ve devletin desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:36
Ziyarette talepler dinlendi, devlet desteği vurgulandı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Soysal, görüşme sırasında devletin her zaman şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını belirterek ailelerle bir süre sohbet etti.

Ziyaret esnasında ailelerin talep ve ihtiyaçları dinlendi; Soysal, her şartta ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şehitlerin aziz hatırasının milletin gönlünde daima yaşayacağına dikkat çeken Soysal, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların ailelerinin baş tacı olduğunu söyledi.

Kaymakam Soysal ayrıca, gösterdikleri nazik misafirperverlik dolayısıyla ailelere teşekkür etti.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

