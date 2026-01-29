Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı

Antalya’nın Finike ilçesi Yalnız Mahallesi kırsalında bitkin halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği ekipleri tarafından belediyeye teslim edildi.

Yaban keçisi, Kumluca Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevinde veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Yapılan incelemelerde keçinin halsizlik ve beslenme yetersizliği nedeniyle genel sağlık durumunun zayıf olduğu tespit edildi.

Tedavi ve Yakın Takip

Keçinin sağlık durumu, bakım ve tedavi süreci boyunca yakından takip ediliyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile koordinasyon içinde doğal yaşam alanına geri bırakılması planlanıyor.

