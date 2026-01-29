Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı

Antalya'nın Finike ilçesi Yalnız Mahallesi'nde bitkin bulunan yaban keçisi Kumluca Belediyesi Bakımevi'nde tedaviye alındı; iyileşince doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:34
Antalya’nın Finike ilçesi Yalnız Mahallesi kırsalında bitkin halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği ekipleri tarafından belediyeye teslim edildi.

Yaban keçisi, Kumluca Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevinde veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Yapılan incelemelerde keçinin halsizlik ve beslenme yetersizliği nedeniyle genel sağlık durumunun zayıf olduğu tespit edildi.

Tedavi ve Yakın Takip

Keçinin sağlık durumu, bakım ve tedavi süreci boyunca yakından takip ediliyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile koordinasyon içinde doğal yaşam alanına geri bırakılması planlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

