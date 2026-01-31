Bursa'da Saatte 75 Kilometreye Kadar Fırtına Uyarısı

Marmara Denizi'nde 1 Şubat 2026 öğleden itibaren saatte 50-75 km hızla fırtına bekleniyor; deniz ulaşımında aksamalar ve tedbir uyarısı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:31
Bursa'da Saatte 75 Kilometreye Kadar Fırtına Uyarısı

Bursa'da Saatte 75 Kilometreye Kadar Fırtına Uyarısı

Marmara Denizi’nde rüzgârın, 1 Şubat Pazar günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uyarı Süresi

Fırtına uyarısının 1 Şubat 2026 saat 12.00’den başlayarak 2 Şubat 2026 saat 04.00’e kadar geçerli olacağı kaydedildi.

MARMARA DENİZİ’NDE RÜZGÂRIN, 1 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN DOĞU VE KUZEYDOĞU...

MARMARA DENİZİ’NDE RÜZGÂRIN, 1 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN DOĞU VE KUZEYDOĞU YÖNLERİNDEN 6 İLA 8 KUVVETİNDE (50-75 KM/SAAT) FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİNİN BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Saatte 75 Kilometreye Kadar Fırtına Uyarısı
2
Hikmet Karaca Yeniden Başkan: Erzurum Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası'nda Yeni Yönetim
3
Meteoroloji’den Aydın için Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı
4
Manisa'da Asfalt Seferberliği: Yeni Plentle Hedef 120 Bin Ton
5
Başkan Arslan Taşköprü'de sarımsak işçileriyle buluştu
6
Aydın Efeler'de Tralleis'ten Kente Uzanan Gök Kuşağı Kartpostallık Görüntüler
7
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı: 1-2 Şubat 2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları