Bursa'da Saatte 75 Kilometreye Kadar Fırtına Uyarısı
Marmara Denizi’nde rüzgârın, 1 Şubat Pazar günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Yetkililer, beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Uyarı Süresi
Fırtına uyarısının 1 Şubat 2026 saat 12.00’den başlayarak 2 Şubat 2026 saat 04.00’e kadar geçerli olacağı kaydedildi.
