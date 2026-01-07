Sarıcakaya’da zeytin ve zeytinyağı üretimi hızla artıyor

Sarıcakaya’da zeytin üretimi ve zeytinyağı kapasitesi büyüyor

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üretiminde kayda değer bir artış yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ile birlikte Mayıslar Mahallesi’ndeki Zeytinyağı Fabrikasını yerinde inceledi.

Tesis ve üretim kapasitesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2017 yılında kurulan tesis, bin metrekarelik alanda hizmet veriyor. Fabrika, günlük 40 ton soğuk sıkım kapasitesiyle bölge tarımında önemli bir konuma sahip olup üretim süreçleri ve altyapısı yerinde değerlendirildi.

Fabrikada uygulanan yöntemlerle yaklaşık 5 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edilmesi sağlanıyor; bu durum Sarıcakaya zeytinlerinin katma değere dönüşmesini destekliyor.

Tarımsal destekler ve üretici birlikleri

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde 2025 yılında Sarıcakaya’da 70 dekarlık alana 2 bin 100 zeytin fidanı dağıtıldı. Bu uygulamanın, bölgedeki zeytin üretiminin sürdürülebilirliğine önemli katkı sunduğu belirtildi.

Ayrıca 2024 yılında kurulan Sarıcakaya Zeytin Üreticileri Birliği, üretici örgütlenmesini güçlendirerek üretim ve pazarlama süreçlerinde ortak çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

Üretim verileri ve kalite