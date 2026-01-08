Malatya'da Elektrikli Motosiklet Brandalarla "Yürüyen Dolap" Görüntüsü

MAŞTİ mevkiinde ilginç yolculuk

Malatya’da elektrikli motosikletini gardırobu andıran brandalarla kaplayan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücünün elektrikli motosikletini tamamen kapatan ve dolabı andıran brandalarla yolculuk yaptığı görüldü.

Yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde sürücü, çevredeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, ortaya çıkan manzara izleyenlere Sakar Şakir filmindeki "yürüyen dolap" sahnesini hatırlattı.

GÖREN BİR DAHA BAKTI