Malatya'da Elektrikli Motosiklet Brandalarla "Yürüyen Dolap" Görüntüsü

Malatya'da sürücünün elektrikli motosikletini gardırop görünümünde brandalarla kaplaması, MAŞTİ mevkiinde Sakar Şakir'in 'yürüyen dolap' sahnesini çağrıştırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:02
Malatya'da Elektrikli Motosiklet Brandalarla "Yürüyen Dolap" Görüntüsü

Malatya'da Elektrikli Motosiklet Brandalarla "Yürüyen Dolap" Görüntüsü

MAŞTİ mevkiinde ilginç yolculuk

Malatya’da elektrikli motosikletini gardırobu andıran brandalarla kaplayan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücünün elektrikli motosikletini tamamen kapatan ve dolabı andıran brandalarla yolculuk yaptığı görüldü.

Yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde sürücü, çevredeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, ortaya çıkan manzara izleyenlere Sakar Şakir filmindeki "yürüyen dolap" sahnesini hatırlattı.

GÖREN BİR DAHA BAKTI

GÖREN BİR DAHA BAKTI

GÖREN BİR DAHA BAKTI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Çarpıp Kaçma: Yaralanan Yavuz Sazak 2 Yıldır Adalet Bekliyor
2
Siirt Balı İçin Markalaşma ve Çeşitlilik Yol Haritası
3
Edirne Hamzabeyli'nde 2026'nın İlk Karı: Köy Beyaza Büründü
4
Türkeli'de Okullardan Rekor Kan Bağışı: 3 Günde 253 Ünite Toplandı
5
Malatya'da Elektrikli Motosiklet Brandalarla "Yürüyen Dolap" Görüntüsü
6
Kastamonu İnebolu'da Beyaz Kum Midyesi Denetimleri Sürüyor
7
Ege’nin Enleri’ne Kütahya Damgası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları