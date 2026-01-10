Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti: Trafik Lambasına Tutundular

Bursa'da şiddetli lodos günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Bursa’nın merkezinde etkili olan şiddetli lodos, kentte zor anlar yaşanmasına neden oldu. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sokak ve cadde görüntüleri dikkat çekti.

Görüntülerde pazar arabası devrildi, vatandaşlar direklere tutundu

Pazar alışverişinden dönen bir vatandaşın elindeki pazar arabası devrildi; içindeki ekmeklerin savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar ayakta kalabilmek için direklere, hatta trafik lambalarına tutunmak zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgâr özellikle yaşlıları zor durumda bıraktı. Dengesini kaybederek düşmek üzere olan bir yaşlı vatandaşa çevredeki duyarlı vatandaşlar son anda müdahale etti; o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yetkililer uyarıyor

Meteoroloji ve yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

BURSA’DA LODOS ZOR ANLAR YAŞATTI: TRAFİK LAMBASINA TUTUNDULAR