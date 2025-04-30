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Bursa Deniz Otobüslerinde 8 Sefer İptal Edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 01:45
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 01:45
Bursa Deniz Otobüslerinde 8 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinden Sefer İptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferini iptal etti. İptal edilen seferler, yolcuları olumsuz etkiliyor.

İptal Olan Seferler

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Yolcuların, alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri ve iptal durumları hakkında bilgilendirmeleri, seyahatlerini planlamaları açısından önem taşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi...

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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