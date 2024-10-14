DOLAR
34,25 0,13%
EURO
37,38 0,39%
ALTIN
2.914,74 0,46%
BITCOIN
2.254.531,77 -5%

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Shakespeare Klasiği: Richard Güller Savaşı

Bursa Devlet Tiyatrosu, Shakespeare'in Richard Güller Savaşı oyununu prömiyer ile sahneleyecek.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:32
Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Shakespeare Klasiği: Richard Güller Savaşı

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Bir Yapım

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), ünlü yazar William Shakespeare'in kaleme aldığı 'Richard Güller Savaşı' adlı oyununu sahneleyecek. Oyunun prömiyeri, 15 Ekim Salı günü saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Yönetim ve Ekip

Oyun, Ali Barışık tarafından yönetiliyor. Dekor tasarımı Gözde Yavuz, kostüm tasarımı Duygu Ergüven, ışık tasarımı Çağlar Aytaç, müzik direktörlüğü Erşah Gülerbaşlı ve koreografi Tuğçe Tuna tarafından üstlenilmiştir.

Oyuncu Kadrosu

Davul çalan Çağrı Dulun, Erdem Erdoğan, Kerim Çağrı Zora, Cansu Yılmaz ve Kübra Tüzgün gibi yetenekli isimler, oyunda çeşitli rollerde performans sergileyecek.

Oyun Hakkında

Oyun, Kral VI. Henry'nin tahttan indirilmesi, Richard'ın kardeşi Clarence'ın öldürülmesi ve Richard'ın tahtını korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Seyirciler, Richard'ın her türlü engeli aşmak için verdiği savaşı izleme fırsatı bulacaklar.

Gösterimler

Prömiyerin ardından oyun, 16, 17 ve 19 Ekim tarihlerinde yine saat 20.00'de aynı sahnede gösterilecektir. Tiyatroseverler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun...

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun...

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı
2
Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!
3
Belgesini getiren belediyede işe alınacak! Belediye dev personel alımını başlattı
4
Eskişehir'de Uluslararası Sanat Çalıştayı Başladı
5
Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Shakespeare Klasiği: Richard Güller Savaşı
6
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 1,5 Milyon Ziyaretçi Hedefi
7
Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor