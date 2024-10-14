Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Shakespeare Klasiği: Richard Güller Savaşı

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Bir Yapım

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), ünlü yazar William Shakespeare'in kaleme aldığı 'Richard Güller Savaşı' adlı oyununu sahneleyecek. Oyunun prömiyeri, 15 Ekim Salı günü saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Yönetim ve Ekip

Oyun, Ali Barışık tarafından yönetiliyor. Dekor tasarımı Gözde Yavuz, kostüm tasarımı Duygu Ergüven, ışık tasarımı Çağlar Aytaç, müzik direktörlüğü Erşah Gülerbaşlı ve koreografi Tuğçe Tuna tarafından üstlenilmiştir.

Oyuncu Kadrosu

Davul çalan Çağrı Dulun, Erdem Erdoğan, Kerim Çağrı Zora, Cansu Yılmaz ve Kübra Tüzgün gibi yetenekli isimler, oyunda çeşitli rollerde performans sergileyecek.

Oyun Hakkında

Oyun, Kral VI. Henry'nin tahttan indirilmesi, Richard'ın kardeşi Clarence'ın öldürülmesi ve Richard'ın tahtını korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Seyirciler, Richard'ın her türlü engeli aşmak için verdiği savaşı izleme fırsatı bulacaklar.

Gösterimler

Prömiyerin ardından oyun, 16, 17 ve 19 Ekim tarihlerinde yine saat 20.00'de aynı sahnede gösterilecektir. Tiyatroseverler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak.