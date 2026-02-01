Bursa'nın 17 İlçesinde Kadınlara 'Yıldırım' Kooperatif ve Mentorluk Desteği

Yıldırım Belediyesi, 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü 2026 Porgramı' ile Bursa'nın 17 ilçesinde kadınlara kooperatifleşme ve mentorluk desteği sunacak.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:08
Yıldırım Belediyesi, üretici kadınlara yönelik desteklerini genişleterek yeni bir iş birliğini hayata geçirdi. Proje, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü konuma gelmesini hedefliyor.

Protokol ve kapsam

Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü 2026 Porgramı' kapsamında; Bursa'nın 17 ilçesi ve kırsal mahallelerde kooperatifleşmek isteyen girişimci kadınlara mentorluk desteği sağlanacak.

Eğitim ve mentorluk

Proje, kooperatif kurmak isteyen kadınlara yol haritası sunuyor, mevcut girişimcilik fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine dönüştürüyor ve kadın emeğini güçlendiriyor. Alanında uzman eğitmenler ve paydaşların katkısıyla yürütülen eğitimlerde; üretimden yönetime, pazarlamadan kurumsallaşmaya kadar geniş bir yelpazede mentorluk desteği verilecek.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını önemsediklerini belirterek, "Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, kentimizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadınlara yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

