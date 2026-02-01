Yozgat Yerköy'de 'Tuzcular Aralığı'nda Son Kaya Tuzcusu: Mustafa Uslu

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki 'Tuzcular Aralığı'nda 70 yaşındaki Mustafa Uslu, dedesinden miras kaya tuzculuğunu 72 yıldır sürdürüyor; meslek yok olma tehlikesinde.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:45
Yozgat'ın Yerköy'ünde 'Tuzcular Aralığı'nda geleneksel kaya tuzculuğu ayakta

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir dönem yoğun olarak sürdürülen ve bölge halkınca 'Tuzcular Aralığı' olarak bilinen sokakta hayat bulan kaya tuzculuğu, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mesleğin son temsilcilerinden: Mustafa Uslu

70 yaşındaki Mustafa Uslu, dedesinden miras kalan bu geleneği yıllardır sürdürdüğünü söylüyor. Uslu, Sekili bölgesindeki kaya tuzu ocağından getirilen tuzları değirmende öğüterek vatandaşa sunuyor ve ürünü 2 kiloluk poşetlerde satışa hazırlıyor.

Uslu, mesleğin fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla zayıfladığını ifade ederek iş yerinin kendisinden sonra kapanacağını belirtiyor. Geleneksel yöntemlerle yürütülen üretim, yaygın üretime karşı ayakta kalmakta zorlanıyor.

Geçmiş, üretim ve talep

Mustafa Uslu sektörün geçmişine ve güncel taleplere dair şunları aktarıyor: '1954’te Yerköy’e gelmiş dedem. Bu tuz işiyle uğraşmış. O gün bugündür devam ettiriyorum. Dede mesleğidir. 72 yıldır yapıyorum. Meslek körelmek üzere, yani fabrikasyon döndü artık. Artık yani bu dükkan benden sonra kapanır. Açık tutulmaz.'

Uslu, televizyon programlarındaki bilgilendirmelerin doğal kaya tuzuna olan ilgiyi artırdığını, talebin son dönemde yükseldiğini söyleyerek üretimini ihtiyaca göre incelik ayarıyla; yağ tuzu, katık tuzu, turşu tuzu ve yemek tuzu gibi farklı kullanım amaçlarına uygun şekilde hazırlayıp satışa sunduğunu belirtiyor.

Yerköy'deki 'Tuzcular Aralığı'nda nesilden nesile geçen bu geleneğin korunması, bölgesel kültür ve yerel ekonomi açısından önem taşıyor ancak mevcut tablo mesleğin geleceğine dair endişe veriyor.

