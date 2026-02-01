Bitlis'te Kar Etkisini Artırdı: 100 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karla mücadele ekipleri 10 şantiyede 70 iş makinesiyle sahada

Bitlis’te aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde 100 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle özellikle acil durumların yaşanabileceği bölgelerde öncelikli çalışma yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, çalışmaların 10 ayrı şantiyede görev yapan 70 iş makinesi ve 90 personel ile aralıksız devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların yağışlı havalarda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca eğimi yüksek bölgelerde çığ riski bulunduğuna dikkat çekildi; bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

