Didim'de Balıkçılara Fırtına Uyarısı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede etkili olması beklenen fırtına, kuvvetli yağış ve buna bağlı deniz seviyesinde yükselme riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kimler dikkat etmeli?

Açıklamada özellikle denize açılacak balıkçılar ve amatör denizciler için tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Küçük tekne sahipleri ile balıkçı barınaklarında gerekli emniyet önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekildi.

Alınması gereken önlemler

Müdürlük, hava ve deniz şartları normale dönene kadar denize açılmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşların muhtemel su baskınlarına karşı tedbir alması istendi.

İletişim ve acil durum

Yetkililer, olumsuz bir durum yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi veya Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı görev telefonu üzerinden irtibata geçilmesini hatırlattı.

