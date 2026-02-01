Ordu’da Bin 700 Rakımlı Argan Yaylası’nda Renkli Kar Festivali

Argan Yaylası'nda Kar Festivali Coşkusu

Ordu’nun Akkuş ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Argan Yaylası kar festivali, canlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Ordu Büyükşehir ve Akkuş Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, kış turizmini canlandırma hedefiyle düzenlendi.

Başkan Güler: "2 metre karda festival yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, etkinlikteki konuşmasında şehrin dört mevsim canlı tutulması vizyonunu vurguladı. Güler, "3 ay değil 12 ay Ordu" vizyonunu hatırlatarak, "Başka yerde 2 santimetre kar yağdığında hayat duruyor, biz ise 2 metre karda festival yapıyoruz, eğleniyoruz. Bu da bizim farkımız" dedi.

Etkinlikler ve katılımcılar

Programa Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat ile İbrahim Ufuk Kaynak ve ilçe belediye başkanları katıldı. Protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte kızakla kayarken, düzenlenen halat çekme yarışmasında Başkan Güler hakemlik yaptı ve kendi eliyle doldurduğu sıcak çorbaları katılımcılara ikram etti.

İl dışından memleketine gelen yüzlerce vatandaş da etkinliklerde buluşup hasret giderdi. Katılımcılar, her yıl festivalin sürmesini dileyerek kış festivallerinin Ordu’ya ayrı bir renk kattığını belirttiler.

MÜZİK EŞLİĞİNDE OYUNLAR OYNANDI