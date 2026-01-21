BUÜ Mühendislik Fakültesi'nde Dekan Değişimi: Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız Atandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız atandı; devir teslim törenine rektör ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:48
BUÜ Mühendislik Fakültesi'nde yeni dekan görevi devraldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesinde bayrak değişimi yaşandı. Üniversitenin en köklü akademik birimlerinden biri olan fakültenin dekanlığına Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız atandı.

Gerçekleştirilen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftci ile çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Rektör Yılmaz'dan teşekkür ve vizyon vurgusu

Törende konuşan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, görevi bırakan Prof. Dr. Adem Akpınara bugüne kadar sunduğu kıymetli hizmetler ve akademik katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Mühendislik Fakültesini üniversitenin lokomotif güçlerinden biri olarak tanımlayan Yılmaz, BUÜ'nün "Araştırma Üniversitesi" vizyonuna dikkati çekti. Bu hedefin sürdürülebilir kılınmasında mühendislik camiasına büyük görev düştüğünü vurgulayan Yılmaz, yeni yönetimin bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağına inandığını belirtti.

"Daha güçlü bir fakülte için el birliğiyle çalışacağız"

Dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, konuşmasında Prof. Dr. Adem Akpınar ve Prof. Dr. Fatih Çavdura fakülteye kattıkları değerler için teşekkür etti. Temel önceliklerinin devlete, millete ve üniversiteye katma değer sağlayacak projeler üretmek olduğunu vurgulayan Yıldız şunları söyledi:

"Akademik başarıyı pratik faydaya dönüştürme gayretinde olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak fakültemizi bugün olduğundan daha ileriye taşımak için çaba göstereceğiz."

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları