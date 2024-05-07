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Büyükelçiliğe yüksek maaşla personel alımı! İstanbul, Ankara'da iş arayanlar dikkat

Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, yeni takım arkadaşları arıyor. İşte başvuruyla ilgili tüm ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 07.05.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:55
Büyükelçiliğe yüksek maaşla personel alımı! İstanbul, Ankara'da iş arayanlar dikkat

Almanya'nın Ankara ve İstanbul'daki temsilcilikleri, Federal Kriminal Polis Teşkilatı'nın (BKA) iletişim departmanlarında görev alacak personel arayışında. Büyükelçilik tarafından yayınlanan iş ilanında, Türk güvenlik kurumları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma gerekliliği öne çıkan nitelikler arasında yer alıyor. Avrupa Postası muhabiri Süheyla Kaplan'ın aktardığına göre, Almanya Büyükelçiliği'nin web sitesinde, BKA için Ankara ve İstanbul lokasyonlarında çalışacak bireyler için pozisyonlar açıldı.

Personel Alımı

Almanya Büyükelçiliği Personel Alımı: Görev ve Sorumluluklar

Adayların, Federal Kriminal Dairesi'nin ihtiyaç duyduğu durumlarda bilgi toplama, polis teşkilatıyla bağımsız ilişkiler geliştirerek işbirliği yapma, Almanca ve Türkçe medya içeriklerini analiz etme ve araştırma yapma, Federal Kriminal Dairesi'nin hazırladığı raporları tercüme etme ve bu görevleri dairesel yönergeler doğrultusunda yerine getirme, ayrıca Federal Kriminal Dairesi'ne danışmanlık vererek ofis işleyişinin düzenlenmesine katkıda bulunma gibi görevler beklenmektedir.

Almanya Büyükelçiliği İçin Aranan Nitelikler

  •   Üniversite mezunu olmak veya Türk polis teşkilatında geniş tecrübeye sahip olmak,
  •   Türk güvenlik kurumlarının ve özellikle polisin yapısını, fonksiyonlarını ve operasyonel metodlarını detaylıca bilmek,
  •   Alman polis organizasyonu hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak,
  •   Anadili gibi (C2 seviyesinde) Almanca ve Türkçe, yazılı ve sözlü olarak akıcı kullanabilmek,
  •   İyi seviyede İngilizce bilgisi (B1 seviyesi önerilir),
  •   MS Office programlarına ve internete hakim olmak,
  •   Takım çalışmasına uygun, güvenilir ve dikkatli olmak,
  •   Bağımsız çalışma becerisine sahip olmak,
  •   Yüksek organizasyon ve iletişim yetenekleri göstermek,
  •  Kültürlerarası anlayışa ve deneyime sahip olmak,

Başvurularınızı 3 Mayıs 2024 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeniz beklenmektedir.

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