Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Günlük Sıcak Yemek

Ordu'da ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde üretim ve dağıtım

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ordu’da hayata geçirilen Buharalı Şakir Efendi Aşevi’nde her gün kazanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kaynıyor. Gece saatlerinde aşevinde başlayan mesai gün doğmadan son buluyor.

Özenle pişirilen sıcak yemekler, ekipler eşliğinde kapı kapı dolaşılarak günde bin vatandaşın sofrasına ulaştırılıyor.

Hizmetin etkisi

Böylece kendi yemeğini yapmakta zorlanan vatandaşların günlük ihtiyacı karşılanmış oluyor. Hizmet, özellikle evde yemek yapamayacak durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Vatandaşların teşekkürleri

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’den Allah razı olsun. Kendisinden çok memnunuz. Allah böyle hizmetleri başımızdan eksik etmesin. Yemeklerimiz her gün sıcak bir şekilde bizlere ulaşıyor. Karnımızda, gönüllerimizi de doyuyor. Allah devletimize de milletimize de çok versin" dediler.

Kapsam

Ordu Büyükşehir Belediyesi, farklı ilçelerde toplam 772 mahallede kesintisiz sıcak yemek ikramına devam ediyor.

