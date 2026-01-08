Kütahya'da Şehir İçi Toplu Taşıma Ücretlerine Zam: Tam Biniş 30 TL

Kütahya'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam kabul edildi

Kütahya Belediye Meclisi’nin 3. Dönem 1. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek ele alınırken, şehir içi ulaşımı doğrudan ilgilendiren ücret tarifesi görüşmeleri öne çıktı.

Toplantının üçüncü gündem maddesinde, Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığı tarafından sunulan fiyat artışı talebi müzakere edildi. Söz konusu talep, Belediye Meclisi’nin 3 Aralık 2025 tarihli ve 354 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmişti. Eşel Mobil Sistemi kapsamında değerlendirilen talep doğrultusunda hazırlanan komisyon raporu meclis üyelerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda yeni tarife oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Yeni ücretler

Tam biniş ücreti: 30 lira

İlkokul ve lise öğrencileri (indirimli kart): 17 lira

Üniversite öğrencileri biniş ücreti: 24 lira

Üniversite ikamet kartı ücreti: 22 lira

16 numaralı (üniversite) hattı biniş bedeli: 12 lira

Basın kartı kullanan yolcular: 20 lira

Kredi kartı ile biniş: 30 lira (banka komisyonu: 6 lira)

NFC ve QR kod ile temassız ödemeler: 38 lira

Aktarma ücreti: 10 lira (değişiklik yapılmadı)

Yeni ücretlerin, belediye tarafından belirlenecek tarihten itibaren uygulanacağı bildirildi.

