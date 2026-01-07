Kütahya ve Tavşanlı semalarında Starlink ışıkları görüntülendi

Kütahya ve Tavşanlı semalarında peş peşe ilerleyen ışıklar, SpaceX’e ait Starlink uyduları olarak cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 00:30
Kütahya ve Tavşanlı semalarında Starlink ışıkları görüntülendi

Kütahya ve Tavşanlı semalarında sıra sıra görülen ışıklar

Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti

Kütahya ve Tavşanlı ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde peş peşe ilerleyen ışıklar vatandaşların dikkatini çekti. İlk bakışta şaşkınlık oluşturan görüntüler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Gözlemlenen ve gökyüzünde ardı ardına sıralanmış şekilde ilerleyen ışıkların, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu sistemi olduğu öğrenildi.

Uzaydan gönderilen bu uyduların düşük yörüngede hareket etmesi, belirli zaman dilimlerinde çıplak gözle böyle görünmelerine neden oluyor.

Tavşanlı semalarında kaydedilen görüntüler kısa sürede ilgi görürken, vatandaşlar o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüler, bölgede kısa süreli merak ve heyecana neden oldu.

KÜTAHYA VE TAVŞANLI SEMALARINDA SIRA SIRA IŞIKLAR GÖRÜLDÜ

KÜTAHYA VE TAVŞANLI SEMALARINDA SIRA SIRA IŞIKLAR GÖRÜLDÜ

KÜTAHYA VE TAVŞANLI SEMALARINDA SIRA SIRA IŞIKLAR GÖRÜLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Şehir İçi Toplu Taşıma Ücretlerine Zam: Tam Biniş 30 TL
2
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Günlük Sıcak Yemek
3
Kocasinan'da Karla Mücadele: Başkan Çolakbayrakdar 3 Vardiya 24 Saat
4
Saldırgan köpek ihbarına giden Kepez Belediyesi ekiplerine saldırı
5
Erzincan Üzümlü'de Starlink Uyduları Görüldü
6
Kütahya ve Tavşanlı semalarında Starlink ışıkları görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları