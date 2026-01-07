Kütahya ve Tavşanlı semalarında Starlink ışıkları görüntülendi

Kütahya ve Tavşanlı semalarında sıra sıra görülen ışıklar

Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti

Kütahya ve Tavşanlı ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde peş peşe ilerleyen ışıklar vatandaşların dikkatini çekti. İlk bakışta şaşkınlık oluşturan görüntüler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Gözlemlenen ve gökyüzünde ardı ardına sıralanmış şekilde ilerleyen ışıkların, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu sistemi olduğu öğrenildi.

Uzaydan gönderilen bu uyduların düşük yörüngede hareket etmesi, belirli zaman dilimlerinde çıplak gözle böyle görünmelerine neden oluyor.

Tavşanlı semalarında kaydedilen görüntüler kısa sürede ilgi görürken, vatandaşlar o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüler, bölgede kısa süreli merak ve heyecana neden oldu.

