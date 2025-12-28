Saldırgan köpek ihbarına giden Kepez Belediyesi ekiplerine saldırı

Kepez Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında CİMER üzerinden gelen Göksu Mahallesi'ndeki saldırgan köpek ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Ekipler, gerekli müdahaleyi yaparak saldırgan köpeği hayvan ambulansına aldı ve hayvan parkına doğru yola çıktı.

Bir benzin istasyonunda mola verdikleri sırada, kimliği daha sonra M.L. olarak tespit edilen bir şahıs tarafından araçlarının önü kesildi. Araçtan inen M.L., önce belediye personeline ağır hakaretlerde bulundu; çıkan arbede sırasında belediye çalışanı S.A. yaralandı. Saldırgan, aracından aldığı bıçakla personellere yöneldi. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle M.L. gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün açıklaması

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CİMER üzerinden yapılan ihbar sonrası saldırgan köpeği hayvan ambulansına alan belediye personelinin maruz kaldığı sözlü ve fiziki şiddeti kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kocagöz, "Çalışma arkadaşlarımızın görevi yalnızca vatandaşlarımızın değil, aynı zamanda can dostlarımızın da sağlığını korumaktır. Sokaktaki canlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için Türkiye’ye örnek olacak bir hayvan barınağı projesini başlattık. Belediye yemekhanemizden ve kreşlerimizden çıkan organik yemek atıklarından can dostlarımız için günlük 400 kilo mama üretiyoruz. Bu çalışmalar, can dostlarımıza ne kadar önem verdiğimizin en somut göstergesidir" dedi.

Kocagöz ayrıca, "Çalışma arkadaşlarımızın tek amacı; sadece vatandaşlarımızın değil, hayvan dostlarımızın da sağlığını korumaktır. Söz konusu ihbarda olay yerinden alınan can dostumuza hiçbir zarar verilmemiştir, verilmeyecektir. Hayvan, belediyemize ait köpek parkında veteriner hekimlerimizin kontrolünde yaşamını güvenli bir şekilde sürdürecektir. Çalışma arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye örnek barınak projesi

Başkan Kocagöz, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla önemli projeler yürüttüklerini belirtti. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 14.497 metrekarelik alanda, Türkiye’ye örnek olacak bir hayvan barınağı projesinin yapımına başlandığını açıkladı.

Seçim döneminde vaat edilen 105 projeden biri olan Hayvan Barınağı Projesi; yönetim binası, veterinerlik, muayene ve tedavi binası, hayvan bakım alanları, yasaklı ırklar için bakım evi, enerji tesisi, güvenlik kulübesi, otopark ve etkinlik alanlarından oluşacak. Barınak içinde ayrıca korunmaya muhtaç hayvanlar için üç ayrı barınma alanı ve beş farklı doğal yaşam alanı yer alacak. Hayvan açık bakım alanlarının toplam büyüklüğü 4.400 metrekare olacak.

Sokak hayvanlarının mamaları Kepez'den

Kepez Belediyesi, belediye yemekhanesi ve kreşlerden çıkan organik yemek atıklarını değerlendirerek sokak hayvanları için mama üretiyor. Daha fazla mama üretmek amacıyla Kepez Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Merkezefendi Belediyesi tarafından üretilen 5 adet mama üretim makinesi Kepez Belediyesi'ne kazandırıldı.

Bu makineler kırıcı, pişirme kompost, pelet, fırın kurutma ile nem alma ve soslama makinelerinden oluşuyor. Kepez Belediyesi, sokak hayvanları için günlük 400 kilo mama üretiyor.

Ekiplerin çalışmalarına ilişkin veriler

Kepez Belediyesi, ilçedeki 68 mahalleden gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, yaralı hayvanlar dahil olmak üzere tüm can dostların tedavi ve bakım süreçlerini özenle yürütüyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar alındıkları yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

Veterinerlik İşleri ekiplerinin, 2025 yılı içerisinde 11 aylık süreçte 2.386 hayvanın kısırlaştırma ve aşılama işlemini gerçekleştirdiği, 132 sokak hayvanının ise sahiplendirilmesinin sağlandığı bildirildi.

