Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Yeni Yıla Girerken Çalışanlara Büyük Zamm

Ocak ayına ve yeni yıla girişin heyecanı sürerken, maaş zamları konusunda önemli açıklamalar devam ediyor. Özellikle asgari ücret zammının ardından emekli maaşlarına yapılacak artışlar merakla bekleniyor. Özel sektörde, sendikalı olsun olmasın, yeni yıl zamlarıyla ilgili görüşmeler hız kazandı. Alınan yeni birtakım kararlarla maaşların 78 bin liraya yükselebileceği açıklandı.

Metal Sektöründe Uzun Süreli Zam Görüşmeleri Tamamlandı

Türkiye’de metal sektörü için devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, düşük zam teklifleri sonrasında grevler ile yankı bulmuştu. Ancak, nihayet bir mutlu sona ulaşılarak, Birleşik Metal İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında anlaşma sağlandı. Hitachi Energy işçilerinin direnişi, bu süreci zaferle sonuçlandırdı.

Dilovası fabrikasında 150 işçi ile başlayan grev, Kartal, Tuzla ve Dudullu fabrikalarının katılımıyla genişledi. İşçiler, haklarını korumak için kararlı bir duruş sergiledi. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işçilerin cesaretine vurgu yaparak, "Hakkımızı almak için birlikte güçlü bir duruş sergiledik" ifadelerini kullandı.

Dev Zam Detayları

Yapılan anlaşma ile metal işçilerinin maaşında önemli bir iyileştirme sağlandı. MESS’in son teklif ettiği yüzde 40 zam önerisi, işçilerin çok daha yüksek oranlarda zam ve sosyal haklar elde etmesiyle sonuçlandı. İşte yeni zam detayları:

İlk 6 ay için, 31 Ağustos tarihindeki saat ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapılacak.

oranında zam yapılacak. Bu zammın üzerine saat ücretlerine 40 TL ek ödeme gerçekleştirilecek.

ek ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca, her kıdem yılı için (12 yılı geçmemek üzere) saat başına 1,5 TL ek ücret artışı sağlanacak.

Tüm bu düzenlemelerin sonucunda, Hitachi Energy’deki işçilerin ortalama net maaşı 65.000 TL’ye ulaştı.