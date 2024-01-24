Çalışma Bakanlığı, Mülakatsız Lise Mezunu Aşçı, Elektrikçi, Garson, Boyacı, Temizlikçi ve Büro Personeli Alım İlanı Açtı

Çalışma Bakanlığı 62 Sözleşmeli Personel Alacak! Başvuru Şartları Neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. 24 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan ilana göre Bakanlık bünyesine 62 personel alınacak.



Çalışma Bakanlığı Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?





ÇSGB 62 kişilik kadro ile 35 Büro Personeli alımı ve 27 Destek Personeli alımı gerçekleşecek. Buna göre;

35 Büro Personeli ( 1 Lise, 12 Ön Lisans, 22 Lisans ) 27 Destek Personeli ( 3 Garson, 1 Aşçı, 15 Temizlik Personeli, 3 Bulaşıkçı, 2 Fayansçı/Boyacı, 1 Kaynakçı, 1 Elektrikçi, 1 Tesisatçı )

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım Mülakat Yapılmayacak!

Bakanlık personel alımında adayların KPSS puanlarına göre sıralama yapacak. Mülakat yapılmayacak. En yüksek puandan en düşük puana kadar belirlenen kontenjan sayısı kadar aday işe alınacak.

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım Başvuru Şartları Neler?

ÇSGB personel alımında adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca özel olarak ise adaylardan KPSS, Eğitim ve Mesleki şartlar aranacak.

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım KPSS Puanı Kaç Olmalı?

2022 yılında yapılmış olan KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekiyor. 60 KPSS ile personel alımı yapılacak.

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım Yaş Sınırı Var mı?

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak zorunlu.

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım Başvuru Süreci Nasıl?

Başvurular 24 Ocak 2024 - 7 Şubat 2024 tarihleri arasında ÇSGB’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların ilanın tam metnini incelemeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları tavsiye edilir

