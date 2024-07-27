Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Çamaşır makinenizi temizlemek istiyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Çamaşır makineniz artık iyi yıkamıyorsa ve içini temizlemek istiyorsanız bu yöntem tam size göre! 1 kapak karbonat kir, yağ ve bütün kireci temizliyor. Karbonat çamaşırlarda olan lekeleri de kolay şekilde çıkarmaya yarıyor. Bu doğal yöntem sayesinde hem kimyasal ürün kullanmaktan kaçınabilir hem de makinenizin eski performansına erişmesini sağlayabilirsiniz.





Çamaşır yıkayacağınız zaman kıyafetlerin pamuklu, sentetik, yün gibi kumaş türlerine dikkat ederek yıkamanız önemlidir. Kıyafetlerin etiketlerinde genel olarak nasıl yıkanması gerektiği belirtilir. Renkli ve beyaz çamaşırlarınızı da ayrı ayrı yıkamanız gerekir. Uygun sıcaklık ve deterjan miktarı da önemlidir. Hem makinenizin hem kıyafetlerinizin ömrünü kısaltmak istemiyorsanız bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.