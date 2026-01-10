Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı: Feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle saat 12.45'te trafiğe kapatıldı; Geyikli-Bozcaada ve bazı Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:57
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı: Feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle geçici olarak deniz trafiğine kapatıldı. Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki bazı seferler iptal edildi.

Kapanış ve Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıda, Çanakkale için güney ve batı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği; hızın saatte 50-75 kilometreye, yer yer kuvvetli fırtınanın ise saatte 80-90 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesiyle boğaz, kuzey ve güney yönünden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.45 civarında kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemi kaptanlarına bildirdi.

Ada feribot seferlerinde iptaller

Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı tarifeli seferler olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin açıklamasına göre bugün Geyikli-Bozcaada hattında yapılacak tüm planlı feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.

Vatandaşlara ve yolculara güncel sefer bilgileri için yetkililerin duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.

