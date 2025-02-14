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Çanakkale'de Boşanan Çift Sevgililer Günü'nde Yeniden Evlendi

Gelibolu'da 10 yıl önce boşanan Ayşenur Harmanlı ve Haldun Salman, Sevgililer Günü'nde kalabalık bir törenle yeniden evlendi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:28
Çanakkale'de Boşanan Çift Sevgililer Günü'nde Yeniden Evlendi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 10 yıl önce boşanan Ayşenur Harmanlı ile Haldun Salman çifti, Sevgililer Günü'nde duygusal bir törenle yeniden evlendi. Gelibolu'da, evlilik tarihlerinin özel bir anlam taşımasını isteyen çiftler, 14 Şubat tarihinde nikah salonlarını doldurdu.

Gelibolu Belediye Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah merasimi, dört nikahın kıyıldığı günün en dikkat çekici olayı oldu. Ayşenur Harmanlı ve Haldun Salman, çok sayıda davetlinin katılımıyla birlikte evliliğe doğru yeniden adım attı.

Boşanmalarının ardından tekrar birlikte olma kararı alan çift, geleneksel müzik eşliğinde nikahlarını kıydırmanın mutluluğunu yaşadı. Haldun Salman, eski eşiyle hayatlarını yeniden birleştirmenin verdiği sevinci dile getirirken, Ayşenur Harmanlı, ikinci nikahlarının daha anlamlı olması için bu özel günü seçtiklerini vurguladı.

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