Çanakkale'de Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan boğaz hattındaki feribot seferleri tekrar başladı. Fırtına, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan rüzgarla hayatı olumsuz etkiliyor ve deniz ulaşımında aksamalara yol açmıştı.

Gestaş açıklaması

Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada seferlerin tekrar başladığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibarıyla; Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarından dolayı hatlarımızda rötarlar yaşanabilmektedir.

Yetkililer, vatandaşları güncel sefer ve rötar bilgileri için Gestaş'ın duyurularını takip etmeleri konusunda uyarıyor.

