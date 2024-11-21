Çanakkale'de 'Polyksena & Iphigenia' Sergisi ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekiliyor

Çanakkale'de 'Polyksena & Iphigenia' Sergisi Açıldı

Çanakkale'de, kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "Polyksena & Iphigenia Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Disiplinler Arası Karma Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2 ülke ve 35 şehirden 75 sanatçının katkısıyla gerçekleştirilen sergi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Çanakkale Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi.

Rektör Erenoğlu: Topluma Dokunmak Önemli

Serginin açılışında konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, eğitim, öğretim ve toplumsal katkı faaliyetlerinin üniversitenin dışında da sürdürülmesinin önemine değindi. Rektör Erenoğlu, "Sergi, sanatın gücüyle toplumsal sorunları gündeme taşımak açısından önemli bir platform" ifadelerini kullandı.

Yoğun Emek ve Sanatsal Perspektif

ÇOMÜ KAM Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten, serginin hazırlanma sürecinin yoğun bir şekilde geçtiğini belirtti. Kanten, "Sadece bu yıl değil, her yıl 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle ilgili etkinlikler düzenliyoruz. İlk kez sanatsal bir perspektifle bu konuya eğildiğimiz için çok mutluyuz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplumsal Sorumluluk Mesajı

Serginin küratörü, Doç. Dr. Tuba Batu, serginin artan kadına yönelik şiddet vakalarına karşı alternatif bir bakış sunma amacına dikkat çekti. Batu, ayrıca Çan Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan bir çalışmanın, 297 olarak tasarlanan kadın cinayetleri rakamının geçtiğimiz haftada 395'e çıkmasıyla derin bir anlam kazandığını belirtti.

Farkındalık İçin Sanatın Gücü

Batu, "Hepimizin toplumsal sorumluluğu var. Bu meseleye duyarsız kalmamak gerekiyor. Kadınlar ve erkekler, birlikte çalışarak aydınlık yarınlara ulaşabiliriz" dedi.

Serginin açılışına, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ve birçok sanatçı ile sanat severler katıldı. Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Not: Sergi, adı geçen Troya prensesi Polyksena ve Agamemnon'un kızı Iphigenia ile, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturarak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale'de, 2 ülke ve 35 şehirden 75 sanatçının katkısıyla hazırlanan "Polyksena & Iphigenia Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Disiplinler Arası Karma Sergisi" açıldı.

Çanakkale'de, 2 ülke ve 35 şehirden 75 sanatçının katkısıyla hazırlanan "Polyksena & Iphigenia Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Disiplinler Arası Karma Sergisi" açıldı.