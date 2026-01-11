Çanakkale'de Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Çanakkale’de yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüyerek bölgeye kışın hakim olduğunu hatırlattı. Kar örtüsü ile bezenen doğada adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

İlçelerde etkili kar yağışı

Beklenen kar yağışı, özellikle Yenice, Çan ve Lapseki ilçelerinde etkili oldu. Yoğunlaşan yağış sonucunda yüksek kesimler beyaz bir örtüyle kaplandı.

Karın verdiği bu görsel zenginlik, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

ÇANAKKALE’DE YÜKSEK KESİMLERİ KAR BÜRÜDÜ. KAR ÖRTÜSÜ İLE BEZENEN DOĞADA ADETA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU.