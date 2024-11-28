Çanakkale'deki Şalvar Gecesi: Kadınlar Eğlenirken Kültürü Yaşatıyor

Çanakkaleli Anne-Kız İle Şalvar Kültürü Yeniden Canlanıyor

Çanakkale'de 16 yıldır manifaturacılık yapan Mukadder Acun ve kızı Seda Zengin, şalvar kültürünü yaşatmak ve kadınları bir araya getirmek amacıyla düzenledikleri 'Şalvar Gecesi' etkinliği ile büyük bir ilgi çekiyor. Söz konusu eğlenceler, hem eğlence hem de kültürel mirası yaşatma anlamında önemli bir platform haline geldi.

Eğlencenin Doğuşu

Pandemi döneminde sosyal yaşamdan uzak kalan kadınlar, 2022 yılında bir araya gelme ve eğlenme isteğiyle Mukadder Acun'un öncülüğünde 'Şalvar Gecesi'ni düzenlemeye karar verdiler. İlk organizasyon sadece 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirirken, zamanla bu sayı 500'e kadar ulaştı. Sosyal medya sayesinde etkinlik, Çanakkale sınırlarını aşarak Balıkesir'de de yapıldı.

Renkli ve Pırıltılı Şalvarlar

Eğlenceye katılan kadınlar, geleneksel şalvarlarıyla gecenin konseptine uyum sağlamak için Mukadder Acun'un dükkanında özel kumaşlardan giysiler diktiriyorlar. Eğlenceler genelde düğün salonlarında, kapalı pazar yerlerinde ve geniş kapalı alanlarda düzenleniyor. Bu etkinlikler, katılımcılar tarafından hazırlanan etkileyici kıyafetlerle adeta bir şıklık yarışına dönüşüyor.

Stres Atarken Kültür Yaşatılıyor

Acun, katılımcılara şalvar giyme konusunda sunmuş oldukları konfor ve rahatlığın, kadınların dans etmesine ve stresten arınmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. 'Şalvar Gecesi' etkinliklerinde çalgıcılar dışında erkeklerin bulunmadığı bir ortam oluşturulması, kadınların daha rahat hissetmelerini sağlıyor. Konseptin sadece şalvar olması, eğlencenin samimiyetini ve keyfini artırıyor.

Şalvar Gecesi Kış Aylarında Düzenleniyor

Kış aylarında düğünlerin azalması ile birlikte düzenlenen 'Şalvar Gecesi', özellikle çalışan kadınlara dinlenme ve eğlenme fırsatı sunuyor. Katılımcılar, şalvar giymenin geleneksel bir kıyafet olarak rahatlık sunduğunu ifade ediyorlar.

Kültürün Geleceği İçin Umut Var

Kalan Katılımcılardan Selin Akman, etkinlik kapsamındaki yardımın çok değerli olduğunu ve bu tür organizasyonların kadınların bir araya gelerek sosyal hayatı canlandırdığını düşünüyor. Gülben Özgen ise, geçmişten gelen gelenekleri yaşatarak eğlenceli anlar geçirmeye devam ettiklerini vurguluyor. Çanakkaleli kadınların geleneksel takılarıyla şık bir şekilde bu etkinliklerde yer alması, şalvar kültürünün yaşatılmasındaki en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale'nin yöresel giysisi şalvar, kentte manifaturacılık yapan anne ile kızı tarafından ilçe ve köylerde organize edilen eğlenceler sayesinde yeniden rağbet görmeye başladı. Manifaturacılık yapan Mukadder Acun ile kızı Seda Zengin'in satışa sundukları birbirinden renkli ve pırıltılı kumaşlar gece öncesi rağbet görüyor.

Çanakkale'nin yöresel giysisi şalvar, kentte manifaturacılık yapan anne ile kızı tarafından ilçe ve köylerde organize edilen eğlenceler sayesinde yeniden rağbet görmeye başladı. Manifaturacılık yapan Mukadder Acun ile kızı Seda Zengin'in satışa sundukları birbirinden renkli ve pırıltılı kumaşlar gece öncesi rağbet görüyor.