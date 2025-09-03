Çanakkale Kültür Yolu Festivali 4. Günde: Konser, Yarışma ve Çocuk Etkinlikleri

Çanakkale Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde yoğun programla devam etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivalinin dördüncü gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler gerçekleştirildi. Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncusu Çanakkale'de seyirciyle buluşuyor.

Konser ve sahne etkinlikleri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen A. Vivaldi Dört Mevsim konseri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Ayrıca şarkıcı Ferhat Göçer, Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesinde bir konser verdi.

Sualtı fotoğraf yarışması ve Gelibolu etkinlikleri

Festival kapsamında, dünyanın özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması ikinci gününü tamamladı. Gallipoli Wreck Fest 2025 temasıyla düzenlenen yarışma, 5 Eylül'e kadar sürecek ve Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini uluslararası platforma taşıyacak.

Sinema, atölye ve geleneksel el sanatları

Sinema tırının ilçeleri dolaşan Sinema Yollarda etkinliğinin son durağı Çan ilçesi oldu; ilçe sakinleri açık hava sinemasıyla bir araya geldi. Katılımcılar Çanakçı Seramik Atölyesinde seramik çalışmalarıyla geleneksel el sanatlarındaki yaratıcılıklarını geliştirdi. Eski Liman Müdürlüğünde düzenlenen Kadının Düş Hali Cam Atölyesi ile 'Kadın' teması etrafında özgün eserler üretildi.

Çocuk etkinlikleri ve atölyeler

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde çocuklar Maceracı Yüzgeçler çocuk tiyatrosu ve Balon katlama etkinliklerinde eğlendi. Lapseki İlçe Halk Kütüphanesi'nde Serap Şahin eğitmenliğinde gerçekleşen Dönüşüm Atölyesinde çocuklar geri dönüşüm malzemeleriyle hem eğlendi hem çevre bilinci kazandı.

Genç yetenekler ve sokak sahneleri

Festival kapsamında Esas 17 Burda AVMye yerleştirilen piyanolarda gençler Sen de Çal projesiyle yeteneklerini sergilerken, Sen de Söyle kabininde ise şarkılarını seslendirenler arasından seçilecek iki finalist, cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesinde gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak. Ayrıca Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan Sokak Sahnede genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

