Çankırı'da Kar Yağışı İl Merkezini Beyaza Bürüdü

Yüksek kesimlerden kent merkezine ulaştı

Çankırı’da hafta sonu yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

İl merkezi, lapa lapa yağan kar ile beyaza bürünmeye başladı.

Kar yağışının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

Şeyma Softa konuyla ilgili, "Uzun zamandır Çankırı şehir merkezine kar yağmasını bekliyorduk. Şu anda kar yağışı başladı. Umarım yağış uzun sürer" diye konuştu.

