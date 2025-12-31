Edirne'de 10 Günlük Su Kesintisi: Yıldırım Beyazıt Mahallesi CHP'li Belediyeyi Protesto Etti

Edirne'de 10 gündür süren su kesintisi mahalleliyi sokağa döktü

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri, yaklaşık 10 gündür devam eden su kesintisi nedeniyle günlük yaşamın aksaması ve sağlık riskleri gerekçesiyle CHP'li belediyeyi protesto etti. Mahallede temizlik, yemek ve kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlar bidon ve damacanalarla karşılanmaya çalışılıyor.

Mahalle meydanında tepki

Vatandaşlar, mahalle meydanındaki çeşme önünde bir araya gelerek yetkililerden açıklama ve çözüm talep etti. Uzun süreli kesinti özellikle yaşlılar, çocuklar ve bebekleri etkileyerek mağduriyeti derinleştiriyor. Mahalle sakinleri, sorunun günlerdir devam etmesine rağmen yetkililerden bir açıklama yapılmadığını belirtti ve CHP'li Edirne Belediyesi'nden acil çözüm istedi.

Vatandaşların talepleri ve tepkiler

Mahalle sakinlerinden Mehmet Türkmenler, süreci şöyle özetledi: "Çocuklara içirmek için su bulamıyoruz. Evlerde donuyoruz. Su parasını takır takır ödüyoruz ama hizmet yok. Bebekler evlerde dondu."

Kamil Kelemer yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, mahalledeki su sorununun bir an önce çözülmesini beklediklerini söyledi. Adem Tekin ise su kesintisini belediyeye birçok kez ilettiklerini ancak "hiçbir olumlu adımın atılmadığını" belirtti ve uzun süren kesintinin mahallede yaşayan herkesi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Vatandaşlardan Celal Selece altyapı eksikliğine işaret ederek, "Depremden sonra 11 şehir ayağa kalktı, biz Edirne olarak batıyoruz. Ziyan bir şekilde hayat sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, kış ortasında yaşanan su kesintisinin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, CHP'li Edirne Belediyesi'nden kalıcı ve hızlı çözüm talep ediyor.

