Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı
İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir tır, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Dün kenti etkisi altına alan kar yağışı kapsamında, ekipler merkeze bağlı Körpe köyünde mahsur kalan tır ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, greydere bağlanan halat yardımıyla tırı bulunduğu yerden çekerek kurtardı.
İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki karla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.
