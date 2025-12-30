DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle Körpe köyünde mahsur kalan tır, İl Özel İdaresi ekiplerinin greydere bağlanan halatla müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:20
Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı

Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı

İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir tır, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Dün kenti etkisi altına alan kar yağışı kapsamında, ekipler merkeze bağlı Körpe köyünde mahsur kalan tır ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, greydere bağlanan halat yardımıyla tırı bulunduğu yerden çekerek kurtardı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki karla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

ELAZIĞ'DA KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI YOLDA MAHSUR KALAN TIRIN YARDIMINA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ...

ELAZIĞ'DA KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI YOLDA MAHSUR KALAN TIRIN YARDIMINA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ YETİŞTİ.

ELAZIĞ'DA KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI YOLDA MAHSUR KALAN TIRIN YARDIMINA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
2
GTB Başkanı Akıncı: 2025 Dayanıklılığın Öne Çıktığı Yıl Oldu
3
Mudurnu'da karla mücadele: 12 köy yolu ulaşıma açıldı
4
Akın ve Sak Sındırgı'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi
5
Siirt'te Minibüs Kıl Payı Atlattı: Kaza Anı Kamerada
6
Erzincan için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: 31 Aralık-1 Ocak
7
Gaziantep’te Toplu Ulaşım 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları