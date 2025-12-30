Karabük’te 99 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karla mücadele ekipleri yoğun çalışmayla yolları temizledi

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Karabük İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Karabük Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele faaliyetleri kapsamında kar küreme, yol açma, yol genişletme ve taban temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde 99 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında kapalı olan 37 köy yolunda ise 44 iş makinesiyle müdahalelerin devam ettiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması ve kırsalda günlük yaşamın aksamaması amacıyla il genelinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

