DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,47 0,02%
ALTIN
6.030,24 -0,93%
BITCOIN
3.794.997,85 -1,51%

Karabük’te 99 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar sonrası yürütülen çalışmalarla Karabük genelinde 99 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı; 37 yol için 44 iş makinesiyle çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:02
Karabük’te 99 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karabük’te 99 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karla mücadele ekipleri yoğun çalışmayla yolları temizledi

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Karabük İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Karabük Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele faaliyetleri kapsamında kar küreme, yol açma, yol genişletme ve taban temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde 99 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında kapalı olan 37 köy yolunda ise 44 iş makinesiyle müdahalelerin devam ettiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması ve kırsalda günlük yaşamın aksamaması amacıyla il genelinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

KARABÜK’TE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN 99 KÖY YOLU, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YENİDEN...

KARABÜK’TE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN 99 KÖY YOLU, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da yoğun kar: Okullar 1 gün tatil edildi
2
Şanlıurfa'da Okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba Tatil
3
BARÜ'den TÜBİTAK Destekli Türkiye Yangın Risk Haritalaması Projesi
4
Samsun'da Yeni Yıla Soğuk ve Yağışlı Hava Giriyor
5
Bartın'da Kızılay'dan Suriye ve Filistinlilere Destek Etkinliği
6
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde Karla Mücadele: 15 Araç, 25 Kişilik Ekip Hazır
7
Gaziantep’te Tır ve Kamyonların Şehir Merkezi Girişi Kısıtlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları