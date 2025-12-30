Karda Şortla Antrenman: Muhammed Bişgin Aydınpınar Şelalesi'nde

Düzce (İHA)

Düzceli sosyal medya fenomeni ve Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, soğuk havayı fırsata çevirerek dikkat çeken bir gösteri sergiledi.

Buz gibi havada, sadece şortla karın içinde yürüyen Bişgin, Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'na giderek burada şelale altında antrenman yaptı.

Bişgin'in karda ve soğuk su altındaki hareketleri, çekilen görüntülerle sosyal medyada paylaşıldı; videoları takipçilerinden yoğun beğeni aldı.

Karın tadını çıkarmaya devam eden vatandaşların arasında dikkat çeken bu antrenman, soğuk havaya karşı dayanıklılık ve disiplin vurgusu yaptı.

