Karda Şortla Antrenman: Muhammed Bişgin Aydınpınar Şelalesi'nde

Düzceli Muaythai antrenörü ve fenomen Muhammed Bişgin, Aydınpınar Şelalesi'nde sadece şortla karda yürüdü ve şelale altında antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:59
Düzce (İHA)

Düzceli sosyal medya fenomeni ve Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, soğuk havayı fırsata çevirerek dikkat çeken bir gösteri sergiledi.

Buz gibi havada, sadece şortla karın içinde yürüyen Bişgin, Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'na giderek burada şelale altında antrenman yaptı.

Bişgin'in karda ve soğuk su altındaki hareketleri, çekilen görüntülerle sosyal medyada paylaşıldı; videoları takipçilerinden yoğun beğeni aldı.

Karın tadını çıkarmaya devam eden vatandaşların arasında dikkat çeken bu antrenman, soğuk havaya karşı dayanıklılık ve disiplin vurgusu yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

