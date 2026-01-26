Çankırı'da Sis Havadan Görüntülendi: 500 Metrelik Örtü

Güneşin doğuşunda ortaya çıkan büyüleyici manzara

Çankırı’da kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu, havadan yapılan çekimlerle net biçimde görüntülendi.

Sabahın ilk ışıklarında etkili olan sis, güneşin doğuşuyla adeta görsel bir şölene dönüştü. Sis bulutlarının arasından yükselen güneş, beyaz örtüyle birleşerek büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Yaklaşık 500 metre yükseklikten şehri kaplayan bu sis tabakası, havadan kaydedilen görüntülerle dikkat çekti ve görsel zenginlik sundu.

