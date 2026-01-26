Çankırı'da Sis Havadan Görüntülendi: 500 Metrelik Örtü

Çankırı’da kent merkezini örten sis bulutu, güneşin doğuşuyla birleşerek havadan görüntülendi; bulutlar yaklaşık 500 metre yükseklikteydi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:15
Güneşin doğuşunda ortaya çıkan büyüleyici manzara

Çankırı’da kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu, havadan yapılan çekimlerle net biçimde görüntülendi.

Sabahın ilk ışıklarında etkili olan sis, güneşin doğuşuyla adeta görsel bir şölene dönüştü. Sis bulutlarının arasından yükselen güneş, beyaz örtüyle birleşerek büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Yaklaşık 500 metre yükseklikten şehri kaplayan bu sis tabakası, havadan kaydedilen görüntülerle dikkat çekti ve görsel zenginlik sundu.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

1
Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Binlerce Ziyaretçi
2
Antalya'da fırtınaya rağmen sahile akın: Dalgalarla hatıra fotoğrafı
3
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: Gümrük Teşkilatı Devletin Yapı Taşı
4
Marmaris'te 30 Dönümlük Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Halkın Hizmetine Açılıyor
5
Iğdır'da Aşiret Liderleri ve Kanaat Önderlerinden Birlik ve Sükûnet Çağrısı
6
BEUN Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Toprakkale'de Kar Sürprizi: Osmaniye'de Çocukların Hasreti Son Buldu

