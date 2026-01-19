Çarşamba'da Ticaret Borsası ile Müftülük İş Birliği Masaya Yatırıldı

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz ve İlçe Müftüsü Cemal Uzun, sosyal değerler ve ilçenin ekonomik gelişimi için ortak projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:09
Kurumlar arası dayanışma ile sosyal ve ekonomik gelişime odaklanıldı

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun arasında gerçekleşen görüşmede; kurumlar arası iş birliği, toplumsal değerler ve ilçenin sosyal ile ekonomik gelişimi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Çarşamba Ticaret Borsası binasında yapılan toplantıda, yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, kurumlar arası dayanışmanın ve toplumsal değerlerin önemini vurguladı; ilçenin sosyal dokusunu güçlendirecek ve ekonomik potansiyelini artıracak projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Kazım Yılmaz görüşmeden duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti: 'Müftümüzün nazik ziyareti bizleri onurlandırdı. İlçemizin hem manevi hem de ekonomik yönden daha da gelişmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya her zaman hazırız. Bu tür temaslar, ortak akılla hareket etmemizin en güzel örneklerinden biridir.'

Müftü Cemal Uzun ise Başkan Yılmaz’a misafirperverliği için teşekkür ederek, kurumlar arası güçlü iletişimin ilçe adına olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de katıldı.

