Çay yanına atıştırmalığınız bizden! Tuzlu kurabiyeleriniz 25 dakikada pişecek
Çayın yanına hızlı bir tuzlu atıştırmalık tarifi arıyorsanız, müjde! Tuzlu kurabiye tarifiniz bizden. Ağızınıza attığınız dağılacak mini tuzlu kurabiye tarifi misafirlerinizin de vazgeçilmezi olacak.
Çayın yanına hızlı ve lezzetli bir tuzlu atıştırmalık arıyorsanız, işte müjde verildi! Benzersiz tuzlu kurabiye tarifimizle sofranıza keyif katın. Her lokmada ağızda dağılan, nefis tuzlu kurabiyeler misafirlerinizin ve ailenizin favorisi olacak.
Kolayca hazırlanan bu tarif, pratikliğiyle de sizi cezbetmeye yetecek. İncecik hamurun içindeki tuzlu lezzet, çay saatlerinizi daha keyifli hale getirecek. Misafirlerinizi şaşırtacak ve beğenilerini kazanacak bu tarifle, tuzlu kurabiyeler sofranızın vazgeçilmezi haline gelecek. Çayınızı demleyin ve lezzetin tadını çıkarın!
AĞIZDA DAĞILACAK MİNİ TUZLU KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ
- 1/2 (yarım) paket margarin
- 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 3 su bardağı ölçüsünde un ( kontrollu eklenecek )
- 1 yumurta sarısı
- 1 çay kaşığı ölçüsünde mahlep
- 1 çay kaşığı ölçüsünde kabartma tozu
- 1 çay kaşığı ölçüsünde şeker
- 1,5 çay kaşığı ölçüsünde tuz
- 1 küçük kase kavrulmuş susam
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde pekmez
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde sirke
AĞIZDA DAĞILACAK MİNİ TUZLU KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI
- Margarini ve sıvı yağı önce iyice karıştırın. Ardından yumurta sarısını ekleyin. Homojen bir karışım elde edince şeker, kabartma tozu, mahlep ve tuzu ekleyin.
- Son olarak, unu kontrollü bir şekilde ekleyip yoğurun.
- Pekmezi biraz suyla inceltin. Hamurdan küçük toplar yapın, önce pekmezli suya sonra susama batırıp tepsiye dizin.
- Önceden 175°C'ye ısıtılmış fırında altı hafif kızarana kadar 25 dakika pişirin. (Fazla kızarmamasına dikkat edin.)
- Ağızda dağılan ve uzun süre bayatlamayan kurabiyeleriniz hazır, afiyet olsun!