Çay yanına atıştırmalığınız bizden! Tuzlu kurabiyeleriniz 25 dakikada pişecek

Çayın yanına hızlı ve lezzetli bir tuzlu atıştırmalık arıyorsanız, işte müjde verildi! Benzersiz tuzlu kurabiye tarifimizle sofranıza keyif katın. Her lokmada ağızda dağılan, nefis tuzlu kurabiyeler misafirlerinizin ve ailenizin favorisi olacak.

Kolayca hazırlanan bu tarif, pratikliğiyle de sizi cezbetmeye yetecek. İncecik hamurun içindeki tuzlu lezzet, çay saatlerinizi daha keyifli hale getirecek. Misafirlerinizi şaşırtacak ve beğenilerini kazanacak bu tarifle, tuzlu kurabiyeler sofranızın vazgeçilmezi haline gelecek. Çayınızı demleyin ve lezzetin tadını çıkarın!

AĞIZDA DAĞILACAK MİNİ TUZLU KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

1/2 (yarım) paket margarin



1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



3 su bardağı ölçüsünde un ( kontrollu eklenecek )



1 yumurta sarısı



1 çay kaşığı ölçüsünde mahlep



1 çay kaşığı ölçüsünde kabartma tozu



1 çay kaşığı ölçüsünde şeker



1,5 çay kaşığı ölçüsünde tuz



1 küçük kase kavrulmuş susam



1 yemek kaşığı ölçüsünde pekmez



1 yemek kaşığı ölçüsünde sirke





AĞIZDA DAĞILACAK MİNİ TUZLU KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI