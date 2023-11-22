Çaydanlığı ocakta unuttuysanız dert etmeyin! Yanmış çaydanlıklar bu formülle yeniden pırıl pırıl olacak!

Çaydanlıklarınızı eskidiği ya da yandığı için çöpe atmayın! Bu yöntemlerle ilk günkü gibi olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAYDANLIK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Çaydanlık temizliğine başlamadan önce hangi malzemeyle yapıldığını bilmek önem taşır. Çelik çaydanlıklar kolay kolay eskimediği için ona göre temizlik uygulanır ancak emaye ya da alüminyum çaydanlıklar daha çabuk aşınır. Bu sebeple doğru yöntemi malzemeye göre seçebilirsiniz. Çaydanlığın dikkatli şekilde temizlenmesi uzun süreli kullanılması açısından önem taşır. Yanan çaydanlığı temizlemek için sirke ve tuz yöntemi kullanabilirsiniz. Çaydanlık temizliği için bir bardak sirke ile bir çay kaşığı tuz kullanabilirsiniz. İlk olarak sirke ve tuz bir kap içinde karıştırılır ve yumuşak bir fırça ile yanan çaydanlık ovulur. Ancak temizleme sırasında kullanılan fırçanın yumuşak olması önem taşır çünkü diğer türlü çaydanlık çizilebilir. Çaydanlığınızı parlatmak için de kullanabileceğiniz çok basit yöntemler vardır. Çaydanlığınızı karbonat ve sirke yöntemiyle dakikalar içinde parlatabilirsiniz. Göz kararı sirke ve karbonatı bir kap içinde karıştırdıktan sonra macun kıvamına gelecektir. Kıvam aldıktan sonra temiz bir bez yardımıyla çaydanlığın dış yüzeyini bu karışımla iyice ovabilirsiniz. Ovmamaya dikkat edin. Daha sonra çaydanlık bir süre karışımla bekletilir. Daha sonra temiz suyla durulayabilirsiniz. Çelik çaydanlıklarınızı parlatmak için elma kabuğu yöntemi de kullanabilirsiniz. Elma kabukları çaydanlığın içine koyulur ve içine bir miktar su koyulup kaynatılır. Kaynadıktan sonra çaydanlık süngerle iyice ovulur. Kararan ya da sararan çaydanlıklar dakikalar içinde elma sirkesi yöntemiyle parlatabilirsiniz. Çaydanlığın dibini kaplayacak kadar elma sirkesi koyulur.





Daha sonra yarısına kadar suyla doldurulur. İçine isteğinize bağlı olarak bir tatlı kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Malzemeler iyice karıştırılır ve kaynatılmaya bırakılır. İçinde olan sirke çaydanlığın parlamasını sağlar. Kaynama sonrasında çaydanlık soğutulur ve süngerle iyice ovulur. İçindeki sıcak suyun dökülmemesi gerekiyor. Bulaşık süngeri suyun içine batırılır ve dış kısmı iyice ovulur. Bu şekilde bütün lekeler gider ve parlak bir çaydanlığınız olur. Çaydanlığınızı parlatmak için tuz ve karbonat karışımı da kullanabilirsiniz. Bir kap içine bir miktar su koyulur. Suyun içine bir yemek kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karbonat eklenir. Malzemeler iyice karıştırılır. İçine bir miktar bulaşık deterjanı eklenir ve iyice köpürtülür. Daha sonra bu karışım çaydanlığın içine boşaltılır ve iyice ovalanır. Daha sonra sünger ile karışım dış yüzeye de sürülerek iyice ovalanır. İşlem sonrasında çaydanlığınız ilk günkü gibi parlak olacaktır. Kararan çaydanlıkları kurtarmak için dilimlenen limonu çaydanlığın içine koyup üstüne su ekledikten sonra kaynatabilirsiniz. Bu şekilde çaydanlığınızdaki lekeler gider ve hoş bir koku oluşur. Bikarbonat kullanarak çaydanlık parlatmak mümkündür. Çaydanlığın içine biraz su ve birkaç kaşık bikarbonat eklenir ve kaynatılır. Çaydanlık lekelerinden kurtulmak için toz deterjan da kullanabilirsiniz. Çaydanlığın içine biraz toz deterjan eklenir ve kaynatılır. Daha sonra temiz bezle iyice kurulanır. Bu basit yöntemlerle çaydanlığınızı çöpe atmak yerine ilk günkü haline getirebilirsiniz.