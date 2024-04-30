Çayın yanına hem lezzetli hem sağlıklı atıştırmalık tarifi! Nohutunuz varsa atıştırmalığınız hazır

Nohut çerezleri, sağlıklı atıştırmalık arayışında olanlar için mükemmel bir seçenektir; baharatlı, tuzlu ya da tatlı seçenekleriyle her damak tadına uygun. Salataların içinde, yoğurtla veya kuru meyvelerle harmanlanarak da keyifle tüketilebilirler. Besin değeri yüksek olan nohut çerezleri, sizi uzun süre tok tutar ve günlük beslenme ihtiyaçlarınızı karşılar. Pratik ve sağlıklı bu atıştırmalığı evde hazırlamak isterseniz, işte size kolay bir nohut çerezi tarifi...
Nohut Çerezi İçin Gerekli Malzemeler
- 300 gram haşlanmış nohut
- 4 yemek kaşığı kaliteli zeytinyağı
- 1/2 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- 1/2 tatlı kaşığı aromatik kekik
- 3 çay kaşığı acı pul biber
- 3 çay kaşığı deniz tuzu
- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
Nohut Çerezi Nasıl Yapılır?
- Öncelikle, haşlanmış nohutları ve seçtiğiniz baharatları geniş bir kaba alın.
- Tüm malzemeleri bir spatula veya kaşıkla iyice harmanlayın.
- Nohutları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın.
- Fırını 190 dereceye ayarlayın ve nohutları, ara sıra karıştırarak, orta rafta kızarana kadar pişirin.
- Pişen nohut çerezlerini fırından çıkarın.
Nohut çerezleriniz servise hazır! İster sıcak ister soğuk olarak afiyetle yiyebilirsiniz.