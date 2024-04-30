Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,39 -0,11%
EURO
34,59 -0,65%
ALTIN
2.373,51 -2,04%

Çayın yanına hem lezzetli hem sağlıklı atıştırmalık tarifi! Nohutunuz varsa atıştırmalığınız hazır

Sağlıklı beslenme düzenine önem verenler için nohut çerezi, hem damak zevkine hitap eden hem de besin değeri yüksek bir atıştırmalık olarak öne çıkar. Bu lezzetli seçenek, fırında pişirilmiş ya da kavrulmuş nohutlardan yapılır ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir alternatif olarak tercih edilir. Protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin içeriğiyle tanınan nohut çerezleri, uzun süreli tokluk sağlar ve enerji verir.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 23:31
Çayın yanına hem lezzetli hem sağlıklı atıştırmalık tarifi! Nohutunuz varsa atıştırmalığınız hazır

Nohut çerezleri, sağlıklı atıştırmalık arayışında olanlar için mükemmel bir seçenektir; baharatlı, tuzlu ya da tatlı seçenekleriyle her damak tadına uygun. Salataların içinde, yoğurtla veya kuru meyvelerle harmanlanarak da keyifle tüketilebilirler. Besin değeri yüksek olan nohut çerezleri, sizi uzun süre tok tutar ve günlük beslenme ihtiyaçlarınızı karşılar. Pratik ve sağlıklı bu atıştırmalığı evde hazırlamak isterseniz, işte size kolay bir nohut çerezi tarifi...

Nohut Çerezi İçin Gerekli Malzemeler

  •   300 gram haşlanmış nohut
  •   4 yemek kaşığı kaliteli zeytinyağı
  •   1/2 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
  •   1/2 tatlı kaşığı aromatik kekik
  •   3 çay kaşığı acı pul biber
  •   3 çay kaşığı deniz tuzu
  •   1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  •   1 çay kaşığı sarımsak tozu

nohut çerezi

Nohut Çerezi Nasıl Yapılır?

  •   Öncelikle, haşlanmış nohutları ve seçtiğiniz baharatları geniş bir kaba alın.
  •   Tüm malzemeleri bir spatula veya kaşıkla iyice harmanlayın.
  •   Nohutları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın.
  •   Fırını 190 dereceye ayarlayın ve nohutları, ara sıra karıştırarak, orta rafta kızarana kadar pişirin.
  •  Pişen nohut çerezlerini fırından çıkarın.

Nohut çerezleriniz servise hazır! İster sıcak ister soğuk olarak afiyetle yiyebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

Uzmanlardan emekliye 3 Mayıs uyarısı: Temmuz zammı erkenden açıklanıyor

KDV ödemeden arsa almak mümkün! 72 ilde olanlar şansı yakaladı

O banka gece yarısı duyurdu! Konut Kredisi Taksitlerinde 500.000 TL'lik İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Çayın yanına hem lezzetli hem sağlıklı atıştırmalık tarifi! Nohutunuz varsa atıştırmalığınız hazır

Her kahvaltıda yemeden duramayacaksınız! Mis gibi kahvaltının sultanı çemen tarifi

1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor

O sektöre binlerce alım yapılacak! Tüm detaylar belli oldu

Kekinizin lezzetini 3 katına çıkmasını sağlayacak yöntem! Meğerse anneler bu malzemeyi ekliyormuş

Akşam misafiri olan tarifi kaçırmasın! 20 dakikaya hazır muhallebili gelin pastası

KDV ödemeden arsa almak mümkün! 72 ilde olanlar şansı yakaladı

Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

Dyson Anneler Günü kampanyasında o ürünler bedavaya verilecek: Annelere hizmette sınır yok!

Emeklilere Denizbank'tan haber geldi! 100.000 TL ek ödemeniz hazır

Uzmanlardan emekliye 3 Mayıs uyarısı: Temmuz zammı erkenden açıklanıyor

O banka gece yarısı duyurdu! Konut Kredisi Taksitlerinde 500.000 TL'lik İndirim Fırsatı