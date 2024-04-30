Çayın yanına hem lezzetli hem sağlıklı atıştırmalık tarifi! Nohutunuz varsa atıştırmalığınız hazır

Sağlıklı beslenme düzenine önem verenler için nohut çerezi, hem damak zevkine hitap eden hem de besin değeri yüksek bir atıştırmalık olarak öne çıkar. Bu lezzetli seçenek, fırında pişirilmiş ya da kavrulmuş nohutlardan yapılır ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir alternatif olarak tercih edilir. Protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin içeriğiyle tanınan nohut çerezleri, uzun süreli tokluk sağlar ve enerji verir.