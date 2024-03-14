Cebinde bu karttan olan market alışverişini bedavaya getirecek! 31 Mart'a kadar süre verildi

Kampanyaya katılmak isteyenler, 31 Mart 2024 tarihine kadar belirli ürünlerde yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde Opet'ten 100 TL değerinde akaryakıt indirimi kazanabilecekler. Bu indirim, Fairy, Pantene, Alo, Ariel gibi belirli ürünlerde geçerli olacak.

O TARİHE KADAR OPET İSTASYONLARINDA KULLANILABİLECEK





Kazanılan Opet yakıt puanları, katılımcının cep telefonuna yüklenecek ve 5 Nisan tarihinde hediyelerini alabilecekler. Bu puanlar, sadece Opet istasyonlarında geçerli olacak ve 26 Haziran tarihine kadar kullanılabilecek. Akaryakıt puanlarının kullanılabilmesi için ödeme adımında cep telefonu numarası ve şifrenin market görevlisine iletilmesi gerekecek.

Öte yandan, bankaların akaryakıt kampanyaları da devam ediyor. Yapı Kredi, ING Bank, Kart Finans, Garanti BBVA, İş Bankası gibi bankalar, 31 Mart tarihine kadar anlaşmalı istasyonlardan yapılacak akaryakıt harcamalarına hediye puanlar veriyor.