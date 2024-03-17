Çelik tenceredeki yemeklerin dibi tutuyorsa bunu deneyin! Ev hanımlarının kurtarıcısı olacak yöntem

Çelik tencerelerin çoğunda bazı zamanlarda yemekler dibine yapışır, ancak bu sorunu bu basit yöntemlerle çözebilirsiniz.

Tencereyi ısıtmadan önce lütfen öncelikle tencereye sıvı yağ ekleyip iyice ısıtın. Yağın tavanın tabanına eşit olarak dağılmasını sağlayarak yiyeceklerin dibe yapışmasını önlemiş olursunuz. Daha sonra malzemeleri ekleyip kısık ateşte pişirin. Yiyeceklerin dibe yapışmasını önlemek için yiyeceği karıştırın veya tavayı sık sık sallayın.





Ayrıca yemek pişirirken tencerenin dibine birkaç patates dilimi de yerleştirebilirsiniz. Patatesleri yerde bırakmak yiyeceklerin yere yapışmasını önleyecektir. Bu nedenle dibe yapışmadan lezzetli yemekler pişirebilirsiniz.

Son olarak yemeği pişirdikten sonra tavayı hemen soğuk suyla durulayarak veya üzerine kaynar su dökerek dipte kalan kalıntıları kolayca temizleyebilirsiniz. Bu, çelik tencerenin yere yapışmasını önleyecek ve temiz tutacaktır. Bu basit ipuçlarını takip ederek yiyeceklerin döküm tencerenizin dibine yapışmasını önleyebilir, lezzetli yemekler yaratabilirsiniz.