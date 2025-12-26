Çermik'te Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi

Çermik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Camiler doldu, program Yeni Camide sürdü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Regaip Kandili, ilçedeki bütün camilerde halkın yoğun katılımıyla dualarla idrak edildi.

Programa Yeni Camii'de düzenlenen etkinliklerle devam edildi. Etkinlikler, Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı; ardından okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle sürdü.

Programa katılan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, üç aylar ve Regaip konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Cemaatin yoğun katılım gösterdiği kandil programı, yatsı namazının eda edilmesiyle sona erdi.

