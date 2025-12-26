DOLAR
Çermik'te Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Regaip Kandili, Yeni Camideki program, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın sohbeti ve dualarla idrak edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:28
Çermik'te Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi

Çermik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Camiler doldu, program Yeni Camide sürdü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Regaip Kandili, ilçedeki bütün camilerde halkın yoğun katılımıyla dualarla idrak edildi.

Programa Yeni Camii'de düzenlenen etkinliklerle devam edildi. Etkinlikler, Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı; ardından okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle sürdü.

Programa katılan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, üç aylar ve Regaip konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Cemaatin yoğun katılım gösterdiği kandil programı, yatsı namazının eda edilmesiyle sona erdi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE REGAİP KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE REGAİP KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.

