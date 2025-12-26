DOLAR
Saygınlar Kulübü Üyeleri Kocaeli’de Serada Pazı ve Karalahana Hasadı Yaptı

Kocaeli Büyükşehir'in Saygınlar Kulübü üyeleri İzmit’te Modern Sera’da pazı ve karalahana hasadı yaparak sosyal hayata aktif katılım sağladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:40
Saygınlar Kulübü üyeleri serada pazı ve karalahana hasadı gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Saygınlar Kulübü üyesi 65 yaş üstü vatandaşlar, İzmit ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek pazı ve karalahana hasadı yaptı.

Etkinlik detayları

Etkinlik, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, İzmit Bayraktar Mahallesi'nde, belediyenin Modern Sera Yapımını Destekleme Projesinden yararlanan çiftçi Bora Sağdıç'ın serasında buluştu.

Burada kışlık sebze üretimi hakkında bilgi alan üyeler, uygulamalı çalışma kapsamında pazı ve karalahanayı toplayarak hem deneyim kazandı hem de üretime dair pratik bilgi edindi.

Saygınlar Kulübü ile aktif yaşam

Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü bireyleri etkinlikler, seminerler ve atölyeler aracılığıyla bilgilendiriyor, öğretiyor ve sosyal yaşamın içinde tutmayı hedefliyor. Kulüp bünyesindeki Yeşil Severler Topluluğu ile düzenlenen doğa yürüyüşleri, tarımsal faaliyetler ve hasat etkinlikleri, üyelerin toplumsal hayata katılımını artırırken doğayla bağlarını da güçlendiriyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

