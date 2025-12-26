DOLAR
Nilüfer'de Regaip Kandili'nde 6 Bin Kandil Simidiyle Paylaşma Geleneği Sürdü

Nilüfer Belediyesi, Regaip Kandili'nde ilçe genelinde 13 noktada yatsı sonrası toplam 6 bin kandil simidi dağıtarak paylaşma geleneğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:45
Paylaşma ve birlik duygusu ilçe genelinde yaşatıldı

Nilüfer Belediyesi, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla paylaşma geleneğini sürdürdü. Manevi duyguların yoğunlaştığı gecede vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunularak birlik ve beraberlik vurgulandı.

İlçe genelinde 13 farklı noktada, yatsı namazı sonrası kurulan stantlarda toplam 6 bin adet kandil simidi dağıtımı yapıldı.

Dağıtım, Ataevler, Cumhuriyet, Atlas, Dağyenice, İnegazi, Kadriye, Üçpınar, Hasanağa, Unçukuru, Korubaşı, Kuruçeşme, Maksempınar ve Güngören mahallelerinde gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı programda, cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelinerek mahalle sakinlerinin kandili kutlandı ve ikramlar yapıldı.

Vatandaşlara yönelik ikramların yanı sıra kurum içi dayanışma da unutulmadı; gün içerisinde Nilüfer Belediye Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binasında görev yapan belediye personeline de kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

